Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) следует одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусной инфекцией. С таким предложением, несмотря на отсутствие доказательств эффективности этого препарата, в июле в ходе обсуждения в Белом доме выступил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает портал Axios.

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Как заявил глава компании MyPillow Майкл Линделл, также участвовавший в обсуждении этого вопроса, он тоже поддерживает эту идею. По словам предпринимателя, американский лидер «по сути сказал», что «FDA стоит одобрить» этот препарат.

При этом отмечается, что на сегодняшний день нет подтверждённых данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с COVID-19. При этом глава FDA Стивен Хан не торопится соглашаться одобрять использование этого средства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в целях профилактики коронавирусной инфекции он ежедневно принимает одну таблетку гидроксихлорохина. Препарат, который обычно применяется при лечении малярии, посоветовал американскому лидеру его лечащий врач.

При этом минздрав США отказался от схемы лечения COVID-19 препаратом гидроксихлорохин. Решением ведомства отозвано экстренное разрешение на поставку гидроксихлорохина и хлорохина в медучреждения для лечения вызванного коронавирусом заболевания. Схема, предполагавшая лечение COVID-19 гидроксихлорохином, признана неэффективной.