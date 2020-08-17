Магас, , 10:01 — REGNUM В Ингушетии создан первый в республике геронтологический центр. Он расположился в только что открытой врачебной амбулатории в селении Троицкое Сунженского района.

Центр, построенный в рамках национального проекта «Демография», создан для оказания в амбулаторных условиях специализированной медпомощи людям пожилого возраста. Специалисты учреждения здравоохранения смогут одновременно принимать до 100 человек в смену.

Здесь имеются дневной стационар терапевтического профиля на шесть коек, а также физиотерапевтический, рентгенологический, ультразвуковой кабинеты и кабинет функциональной диагностики. Есть в центре и клинико-диагностическая лаборатория. Оказывать помощь пациентам будут 130 специалистов центра.