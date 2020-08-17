Пермь, , 10:01 — REGNUM В Перми на базе УДС «Молот» открылся музей истории пермского баскетбола, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам врио губернатора Дмитрия Махонина экспозиция собиралась буквально «всем миром». «Более 100 дарителей помогли новому проекту и финансами, и уникальными экспонатами. Поэтому музей можно считать по-настоящему народным», — сказал он.

Идея создания музея появилась давно. Проект реализован за полгода и приурочен к 25-летнему юбилею легендарной прикамской команды «Урал-Грейт». Свои вещи в музей передали бывшие игроки «Урал-Грейта», ветераны пермских баскетбольных команд «Динамо», «Политехник», болельщики со стажем и молодые поклонники клуба «ПАРМА».

Среди экспонатов есть уникальные предметы. В частности, баскетбольный мяч 1963 года выпуска, которым сборная СССР играла товарищеские матчи в Москве против студенческой сборной США.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что готов пополнить музейную коллекцию. Он отметил, что будучи игроком «ЦСКА», он проиграл в Перми «Урал-Грейту» титул чемпиона страны.