Симферополь, , 09:59 — REGNUM 24 случая заражения коронавируса подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, сообщил на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 17 августа.

«За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 1 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 — при скрининге здорового населения (в том числе, 1 человек — прибывший из другого субъекта)», — уточнил Аксёнов.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1784 человек, 1199 из них выздоровели, 20 пациентов скончались.