Кызыл, , 09:59 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 6520. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявлено 19 новых носителей, 12 из которых зарегистрированы в Кызыле.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,8. В стационарах республики остаются 59 тяжёлых больных, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 12 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 20. За весь период выздоровел 5959 больной с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Напомним, ранее в регионе зарегистрировали 124 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в 70 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19.

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