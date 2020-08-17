Хасавюртовский район, Дагестан, , 09:53 — REGNUM В Дагестане раскрыто преступление в сфере выплат пособий семьям с детьми. Группой злоумышленников было похищено у государства в течение шести лет более 40 млн рублей. В настоящее время ряд участников преступной схемы уже ждет суд, в отношении организаторов преступления уголовное дело все еще расследуется, сообщили 17 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как следует из материалов расследования, в 2014 году начальник управления социальной защиты населения Хасавюртовского района, главный бухгалтер, начальник отдела по вопросам пособий семьям с детьми и специалист данного управления включили в электронную базу данных министерства труда и социального развития Дагестана и расчетно-платежные ведомости более 600 фиктивных получателей выплат ежемесячных пособий по уходу за детьми до достижения полутора лет.

«Согласно справкам, выданным главами муниципальных образований сельских поселений Хасавюртовского района, часть из указанных лиц не зарегистрирована и не проживала в данных населенных пунктах, а другая часть не имела детей в возрасте до полутора лет», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Сговорившись с начальниками отделений и почтальонами почтовой связи в населенных пунктах Хасавюртовского района, группа похитила свыше 40 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и о служебном подлоге.

В настоящее время уголовное дело в отношении 13 начальников отделений почтовой связи, почтальона и начальника отдела районного управления социальной защиты готовится к направлению в суд. Расследование в отношении начальника управления социальной защиты населения Хасавюртовского района, главного бухгалтера и специалиста ведомства продолжается.