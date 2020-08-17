Пермь, , 09:47 — REGNUM В больницах Пермского края перепрофилируют койки. В рамках первого и второго этапов с 6 августа в штатный режим переведено 1 055 коек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, третий этап планируется начать не позднее 20 августа. В обычный режим переведут около 1,5 тыс. коек.

В регионе идет поэтапное восстановление деятельности медицинских организаций для оказания лечебной помощи населению и плановой госпитализации.

Напомним, с конца марта 2020 года для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией было организованы койко-места в 22 медицинских организациях в Перми, Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, Пермском районе.