Анадырь, , 09:47 — REGNUM Курс лечения от пневмонии закончил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Он сообщил об этом 17 августа на своей странице в соцсети Instagram.

«Основной курс лечения от пневмонии завершён», — написал в своем сообщении глава региона.

Также Копин добавил, что после окончания курса лечения основные показатели здоровья находится в норме и в настоящее время он проходит курс реабилитации.

Кроме этого, губернатор Чукотки выразил свою благодарность всем неравнодушным, которые поддерживали его во время болезни, и докторам с медицинским персоналом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце стало известно, что глава Чукотки доставлен в больницу области с высокой температурой. При этом ранее Роман Копин общался с заразившимися коронавирусом, однако тесты не подтвердили у него SARS-CoV-2.