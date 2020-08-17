Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM Краснознаменная группа с орденом Ленина вернётся в Екатеринбург лишь в 2021 году. Об этом сообщил вице-мэр города Алексей Бубнов.

В письменном ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских чиновник заявил, что в 2020 году власти успеют лишь провести проектно-изыскательные работы по ремонту павильона подземных механизмов городской плотины. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт сооружения, где и стояла Краснознаменная группа.

После этого «будет организовано выполнение строительно-монтажных работ в 2021 году», что исключает возвращение памятника раньше этого срока.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённую группу с орденом Ленина варварски снесли в январе 2013 года.

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