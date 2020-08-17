Владивосток, , 09:41 — REGNUM Член Совета Федерации РФ от Приморского края Светлана Горячева задекларировала за 2019 год доход в сумме 6 224 884 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе сведений, опубликованных на официальном сайте СФ РФ.

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В 2018 году официальный доход Горячевой составил 5 606 971 рубль.

Супруг сенатора за 2019 год официально заработал чуть более 348 тыс. рублей.

В собственности у Горячевой земельный участок под размещение дачи, жилой дом площадью 161 квадратный метр и квартира площадью 111 квадратных метров. Транспортных средств в семье нет.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ от Камчатского края Борис Невзоров за 2019 год задекларировал доход в сумме более 260 млн рублей.