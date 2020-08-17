Тбилиси, , 09:30 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом. Эти данные 17 августа разместили на сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксирован 1341 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Семь пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Теперь их 1092, или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7597 человек, в стационаре — 249.

Стоит отметить, что в Грузии с 5 августа начался рост числа выявленных случаев заражений коронавирусом. Очаг коронавирусной инфекции выявили в муниципалитете Местии, где с 10 августа ввели карантин. Также несколько случаев заражения SARS-CoV-2 выявили у пограничников, которые служат на КПП на границе с Россией.

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