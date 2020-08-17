Чебоксары, , 09:26 — REGNUM В Чувашии снизилась аварийность на дорогах. Наибольший удельный вес в структуре ДТП в республике составляют столкновения и наезды. Правоохранители отмечают рост аварий с участием пьяных водителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 17 августа, на планёрке в правительстве.

Министр транспорта Владимир Осипов сообщил, что в январе — июле 2020 года в Чувашии зарегистрировано на дорогах 615 аварий, что на 4,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе 72 ДТП произошли на федеральной трассе. Смертность снизилась на 3,5% — аварии унесли жизни 55 человек. Ранения в ДТП получили 815 граждан, что на 2% ниже к уровню января — июля прошлого года.

Глава минтранса отметил, что наибольший удельный вес в структуре ДТП составляют столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов, «которые происходят в большей степени по вине водителей».

Представители региональной прокуратуры и МВД по Чувашии обратили особое внимание на рост аварий с участием пьяных водителей и автовладельцев, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Правоохранители констатировали, что «для Чувашской Республики, к сожалению, эта проблема является актуальной». По данным полиции, за семь месяцев число «пьяных» аварий взросло на 12,3%, с 81 до 91.

В полиции отмечают, что накануне состоялось расширенное совещание с участием федеральных и региональных органов, где были подняты данные вопросы и принят ряд решение, в том числе о привлечении к профилактической работе представителей общественности. Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил усилить информационно-профилактическую работу в этом направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе в Чувашии две машины вылетели в кювет, два человека погибли

Читайте развитие сюжета: В Башкирии в результате ДТП погибла 4-летняя девочка