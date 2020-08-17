Ростов-на-Дону, , 09:23 — REGNUM Ключи от служебных квартир вручит 17 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев учителям региона. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации.

При этом ранее, 15 августа, Василий Голубев подписал распоряжение о присуждении именных премий губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что в Ростовской области в древней столицы донского казачества — станице Старочеркасской — создадут парки «Донской» и «Ефремовский».