Ростов-на-Дону, , 09:14 — REGNUM Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в ряде районов Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, ссылаясь на данные синоптиков.

Так, чрезвычайная пожароопасность (пятого класса) сохранится в период с 17 по 19 августа в юго-восточных, местами в северо-западных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье (Матвеев-Курганский, Куйбышевский, Азовский и Мясниковский районы) Ростовской области. В течение двух дней — в период с 18 по 19 августа — пятый класс пожарной опасности будет объявлен в Ростове-на-Дону.

Высокая пожароопасность (четвёртого класса) сохранится местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье.