Архангельск, , 09:19 — REGNUM Ремонт существующих и ход строительства новых социальных объектов Архангельской области проинспектирует 17 августа врио главы региона Александр Цыбульский. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации области.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что врио главы Архангельской области примет свое участие в автопробеге, который проводится в качестве поддержки народной инициативы присвоения Северодвинску звания «Город Трудовой Доблести».

Также известно, что Александр Цыбульский встретит автоколонну в Архангельске, откуда вместе с ней за рулём автомобиля направится в Северодвинск, который является вторым по величине городом в области.