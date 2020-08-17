Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве более 70 городских поликлиник для получения практического опыта. возьмут на стажировку выпускников медицинских колледжей и вузов, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Молодых специалистов без опыта работы готовы трудоустроить 64% компаний

Стажировка продлится три месяца. Молодые специалисты будут получать заработную плату в размере 20 тыс. рублей в месяц. Для них открыты вакансии по 11 направлениям.

Всего в программе примут участие 500 выпускников медзузов и колледжей. Они пройдут практику во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство компаний в России (64%) готовы трудоустроить молодых специалистов без опыта работы.

Читайте также: Названы регионы с самой низкой зарплатой молодых специалистов