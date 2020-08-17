Тулун, Иркутская область, , 09:07 — REGNUM Посещение строительных площадок в городе Тулуне, в минувшем году пострадавшем от наводнения, проведут врио главы Иркутской области Игорь Кобзев и глава ПАО Сбербанк Герман Греф. Об этом 17 августа сообщили журналисту ИА REGNUM в областной администрации.

Также известно, что в ходе данной встречи будут обсуждены вопросы взаимодействия правительства области и Сбербанка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области остаётся достаточно напряженной.