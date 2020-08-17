Челябинск, , 09:02 — REGNUM В Челябинской области к новому учебному году готовы уже более 60% детских учреждений. Об этом заявила журналистам первый заммнистра образования и науки Елена Коузова.

В эти проценты входят школы, детские сады, а также учреждения среднего профессионального образования. Приёмка будет закончена 19 августа, сообщила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Чиновница добавила, что в ряде организаций пока идёт ремонт, но он не носит радикального характера. По ним акты готовности будут подписаны позднее. Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября школы Челябинской области начнут работу в очном формате. При этом им придётся следовать требованиям Роспотребнадзора.