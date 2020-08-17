Абакан, , 09:02 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Хакасии постепенно улучшается. По данным оперативного штаба на утро 17 августа, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 3161 человек, из них 2836 пациентов уже выздоровели. За последние сутки положительные тексты подтвердились лишь у 17 человек.

«Два пациента поступили с признаками ОРВИ, одиннадцать — с признаками пневмонии. Три случая — это служебные и семейные контакты. Один случай выявлен в ходе планового мониторинга», — пояснили в оперативном штабе.

Также известно, то в настоящее время получают лечение 290 человек (16— тяжелая степень, три пациента — на искусственной вентиляции легких).

Как уже сообщало ИА REGNUM, последний раз смерть пациента с SARS-CoV-2 в Хакасии была зафиксирована 12 августа.

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