Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Объем производства табачной продукции в Казахстане по итогам первой половины 2020 года вырос на 5,5%. Об этом 17 августа сообщает издание Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

В денежном выражении объем производства составил 84,7 млрд тенге ($202 млн). По состоянию на 1 июля средняя стоимость одной пачки сигарет в Казахстане составила 483,5 тенге ($1,15), что на 11,7% больше, чем годом ранее.

Самые дорогие сигареты продаются в Актюбинске, где одна пачка в среднем стоит 525 тенге ($1,25). Дешевле всего сигареты обходятся жителя Алма-Аты — 458 тенге ($1,09).

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