Тюмень, , 08:57 — REGNUM В Тюмени в аэропорту «Плеханово» днём 22 августа состоится вертолётное авиашоу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр»,

На шоу будет работать выставка, где представят парк вертолётов авиакомпании, в том числе новейший Ми-171А2. Здесь же можно пообщаться с пилотами. Вход на выставку бесплатный. Но если зрители захотят увидеть Тюмень с высоты птичьего полёта, то за удовольствие придётся заплатить.

Гости авиашоу также увидят показательные полёты, выступление парашютистов, выступления авиамоделистов и ракетомоделистов.

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