Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM Дважды чемпионка мира по фигурному катания. трижды чемпионка России Злата Помурзина стала победительницей конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Об этом сообщают организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «ВКонтакте»

18-летняя спортсменка ранее проживала в Перми, но переехала в Екатеринбург для продолжения спортивной карьеры. Сейчас Помурзина планирует поступить в Уральский федеральный университет.

«Самому лучшему городу — самую лучшую и достойную королеву!⁣⁣» — написали организаторы.

Помурзина получила 1 млн рублей, а также электровелосипед, годовой абонемент в фитнес-клуб и направление на курсы серфинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ежегодный конкурс проходил без присутствия зрителей из-за пандемии COVID-19.

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