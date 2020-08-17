Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Новый тип коронавируса, вспышка которого произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань, мог адаптироваться к человеческому организму в Китае ещё восемь лет назад. К такому выводу пришли вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон. Статья исследователей опубликована в журнале Independent Science News.

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Учёным удалось обнаружить записи врача, который лечил шахтёров из китайской провинции Юньнань. Выяснилось, что весной 2012 года шесть горняков, очищавших шахту от помёта летучих мышей, заболели загадочной болезнью и трое из них впоследствии умерли. При этом известно, что у заболевших наблюдались симптомы, характерные для коронавируса: сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и пневмония.

«Доказательства, содержащиеся в записях, заставили нас пересмотреть всё, что, нам казалось, мы знаем о происхождении пандемии COVID-19. Это также привело нас к теоретическому обоснованию вероятного пути, по которому изолированная вспышка болезни в шахте в 2012 году привела к глобальной пандемии в 2019 году», — говорится в публикации.

Согласно записям, образцы анализов горняков в 2012 году были направлены в лабораторию в Ухане, где и установили, что рабочие заразились коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Виктор Малеев опроверг информацию об искусственном происхождении нового типа коронавируса. По мнению эксперта, SARS-CoV-2 не мог быть создан искусственно, его происхождение природное. Признаки вмешательства человека в нём не обнаружены.

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