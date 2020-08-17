Магнитогорск, Челябинская область, , 08:46 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области крупный град побил посевы. Об этом пишут местные садоводы в соцсетях.

Один из них отметился в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, стихия обрушилась вечером 15 августа. Размер градин достигал теннисного мяча.

Сильно пострадали урожай и постройки. Садоводам пришлось спасать то, что можно заготовить. Отметим, град на Урале не редкость. Ранее он выпадал в некоторых территориях региона.