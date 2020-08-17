Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Ульяновской области создан региональный совет лесопромышленников. На первом заседании принято решение о разработке муниципальных планов развития лесного хозяйства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного министерства природы и цикличной экономики.

В состав вновь созданного совета вошли представители органов власти, директора крупных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.

Совет лесопромышленников будет заниматься вопросами использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, его главная цель — разработка лесной политики и стратегии развития лесного хозяйства региона на пять лет. На первом заседании поддержано предложение о разработке планов развития лесного хозяйства с учётом особенностей каждого муниципалитета.

Ранее члены экологической и общественной палаты поддержали инициативу о поддержке молодых специалистов лесной отрасли. Это предусмотрено в рамках проекта концепции развития отрасли. При этом подготовка начинается со школы: так, в Карсунском районе в новом учебном году начнутся занятия со школьным лесничеством