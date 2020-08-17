Сеул, , 08:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно опубликованным данным, 188 случаев выявлены на территории страны, девять случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 15 515, жертвами пандемии стали 305 человек. Коэффициент смертности составил 1,97%.

Известно, что 89 случаев были зафиксированы в Сеуле, 67 случаев — в провинции Кёнгидо, по семь случаев — в Инчхоне, Пусане и Кванджу, три случая — в провинции Чхунчхон-Намдо, по два случая — в провинции Чхунчхон-Пукто и Тэджоне, по одному случаю — в Тэгу, в провинции Канвондо, Чолла-Пукто Кёнсан-Пукто.