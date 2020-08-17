Москва, , 08:40 — REGNUM Российское общественное движение «За безопасность» предложило ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент правонарушения перевозили детей. Об этом 17 августа сообщает RT.

По словам руководителя движения Дмитрия Курдесова, соответствующее письмо направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Так, предполагается, что если в салоне авто в момент нарушения будет находиться несовершеннолетний пассажир, то водителю будет грозить штраф в размере 90 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок от трех до пяти лет.

Если в салоне находится совершеннолетний пассажир, то предлагается наказание в виде штрафа в 60 тыс. рублей с лишением права управления на срок от двух до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что тем водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить садиться за руль каршерингового автомобиля.

Он предложил каршеринговым компаниям создать свою базу нарушителей и на ее основе запрещать злостным нарушителям краткосрочную аренду автомобилей.

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