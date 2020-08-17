Сухум, , 08:40 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 16 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 77 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у семи из них. — сообщили в штабе. — Выписано трое граждан».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 21 пациент с COVID-19, и одного вывезли для лечения в Краснодарский край. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 189. Из них 69 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Напомним, в Абхазии с 22 июля начался резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Это связывают с нарушением санитарных норм в одной столичных больниц.

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