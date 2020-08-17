Киншаса, , 08:40 — REGNUM По меньшей мере 15,6 миллиона человек в Демократической Республике Конго (ДР Конго) страдают от острой нехватки продовольствия. Об этом передает VOA Swahili со ссылкой на заявление представителя Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

Официальные лица ООН обеспокоены тем, что ситуация в ДР Конго в ближайшее время может сравниться с происходящим в Йемене, население которого страдает от самой крупной чрезвычайной ситуации с голодом в мире.

Эксперты ВПП заявили, что организации необходимо 172 миллиона долларов США для поддержки краткосрочных потребностей ДР Конго в продовольствии. Пресс-секретарь ВПП Элизабет Бирс сообщила VOA, что в 2020 году агентство планирует предоставить продовольственную помощь 8,6 миллиона человек, страдающим от крайнего голода, что почти на два миллиона больше, чем рекордное число голодающих, которым агентство оказало помощь в 2019 году.

«Если мы не получим адекватного финансирования, нам придется сократить нашу программу, сократить продовольственные пайки и сократить число людей, которым мы помогаем», — сказала Бирс, добавив, что «это очень тревожная ситуация».

Среди тех, кто подвергается наибольшему риску голода — жители опустошенных конфликтом восточных провинций страны, Итури, Северное и Южное Киву, Танганьика, а также жители центрального района Касаи.

Пресс-секретарь ВПП сообщила, что около 40% населения в провинциях голодают. Конфликт и межэтническое насилие в восточной части ДРК вынудили более миллиона гражданских лиц покинуть свои дома в этом году, сказала Бирс, что усугубило и без того сложный продовольственный кризис.

Особенно уязвимы дети. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что 3,4 миллиона детей в ДРК страдают от острого недоедания.