Уфа, , 08:47 — REGNUM Столкновения на Куштау в Башкирии привели к тому, что пострадали и люди и сотрудники полиции. Об этом 17 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве республики.

По его слова, нападения на полицейских не является допустимым, поэтому это будет предметом серьезного уголовного разбирательства.

При этом глава региона попросил медицинских работников хорошо осмотреть двух сотрудников полиции, которые сейчас находятся в больнице. Кроме этого, нужно оказать внимание и пострадавшим участниками митинга.

Хабиров отметил, что в настоящее время с горы ушли как работники «Башкирской содовой компанией», так и экоактивисты. Поэтому сейчас необходимо переходить к переговорам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с экологическими активистами было принято решение, что до тех пор, пока не будет принято компромиссное решение техника гору не зайдет.

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