Москва, , 08:36 — REGNUM Температура воздуха в Москве 17 августа окажется в пределах климатической нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Столичный регион будет находиться в зоне фронтальной системы, из-за чего небо нахмурится и кое-где брызнет незначительный дождь при температуре в пределах климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность, после обеда возможен дождь. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, в Московской области — до 24 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 9 м/с.