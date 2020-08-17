Новосибирск, , 08:34 — REGNUM Глава Роспотребнадзора России Анна Попова, которая сегодня, 17 августа, находится с рабочей поездкой в Новосибирской области, сообщила о состоянии людей, испытывающих вакцину против коронавирусной инфекции от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В настоящее время проходит этап клинических испытаний препарата.

«Проводятся клинические испытания, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина поставлена, не имеют никаких побочных эффектов, реакций. У нас даже нет случаев малейшего покраснения в месте введения. Температура нормальная», — цитируют «НГС Новости» Анну Попову.

Она уточнила, что в стране должно быть разработано несколько вакцин от коронавируса.

В Новосибирской области в первую очередь будут прививать учителей и медицинских работников.

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