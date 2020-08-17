Магадан, Магаданская область, , 08:32 — REGNUM Рыбный терминал Магаданского морского порта планируется передать из федерального подчинения в региональное ведение. Об этом 17 августа заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с представителями рыболовецких компаний.

По его словам, ФГУП «Нацрыбресурс» не справилось с управлением терминалом, что превратило морской порт в кладбище затонувших кораблей. «Грустно, вокруг такая красота. Это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей похоже», — сказал Мишустин.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пообещал заняться вопросом реконструкции терминала. Он отметил, что регион испытывает большую потребность в такой модернизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава правительства России Михаил Мишустин завершил однодневную рабочую поездку в Магадан. Премьер-министр осмотрел социально-экономические объекты города.

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