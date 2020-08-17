Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чувашии в январе — июле зарегистрировано 21 944 актов гражданского состояния, в том числе 6536 — о рождении детей. При этом в регионе стали реже рождаться двойни и тройни, сообщает Государственная служба республики по делам юстиции.

Среди родившихся больше всего мальчиков — 3367. Девочек родилось 3169. В числе новорожденных — 118 двоен и три тройни, в то время как в январе — июле прошлого года на свет появились 143 двойни и шесть троен.

Среди 6536 новорожденных 2276 детей стали первенцами в семьях (35% от общего числа родившихся), 2371 — вторыми (или 36%), 1405 — третьими (21,4%), 475 — четвёртыми и более (7,2%).

В ведомстве отмечают, что популярными именами, которыми родители нарекают сыновей, стали Александр, Матвей, Егор, Роман, Кирилл, Артём, Иван, Максим. Среди девочек лидируют имена Анна, Мария, Виктория, София, Дарья, Ева, Милана, Ксения, Анастасия, Валерия, Варвара.

Как сообщало ИА REGNUM, убыль населения в Чувашии продолжает расти: в январе — июне 2020 года число умерших превысило число родившихся на 54,9%, в то время как за аналогичный прошлогодний период — на 34,3%.

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