Париж, , 08:31 — REGNUM По данным опроса института общественного мнения во Франции, жителей страны гораздо больше беспокоит риск для здоровья, связанный с коронавирусом, чем экономический риск, вызванный распространением болезни, сообщает Le Figaro.

Согласно исследованию, 53% опрошенных жителей Франции поставили на первое место «риск для здоровья», затем идет «экономический риск и, в частности, последствия для занятости» (29%).

Кроме того, 52% респондентов во Франции по-прежнему доверяют правительству в «помощи компаниям, оказавшимся в затруднительном положении из-за коронавируса» и 41% полагают, что оно «эффективно справляется» с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз «продолжать мобилизацию»вместе с «сотнями тысяч»людей, выступающих в Белоруссии.

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