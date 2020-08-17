Москва, , 08:24 — REGNUM В России необходимо усилить меры борьбы с незаконным ввозом санкицонных продуктов питания на территорию страны. Предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционного продовольствия в Россию, в правительство РФ представили специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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Он пояснил, что недобросовестные предприниматели разрабатывают всё более изощрённые схемы, чтобы обойти действие продовольственного эмбарго. Так, например ряд предпринимателей стараются выдать запрещённые к провозу товары за выращенные в странах, откуда поставки этой продукции разрешены. Ещё одна схема с ложным транзитом, когда продукция по документам едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве. В этой связи Россельхознадзор предлагает предусмотреть ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

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"Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берётся везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил в интервью РБК руководитель ведомства.

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Также Данкверт считает, что водителям транспорта с санкционными товарами следует на время запрещать въезд в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственное эмбарго было введено летом 2014 года. Это стало ответной мерой на санкции со стороны США и стран Европейского союза, которые были введены против Москвы из-за возвращения Крыма в состав РФ и начала гражданской войны на Украине. Под запрет попал импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели против России ограничительные меры. Вся сельхозпродукция и сырьё, ввозимые в страну вопреки запрету, подлежат уничтожению.

Напомним, в России за пять лет (с 6 августа 2015 года) было уничтожено 36,17 тыс. т продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

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