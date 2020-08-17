Челябинск, , 08:23 — REGNUM В Приморском крае после двух месяцев поисков найден солдат-срочник Александр Т. из Челябинска. Об этом в соцсетях написала его мать.

По её словам, после оставления части он несколько дней пробыл под мостом. Там его нашли граждане Таджикистана, у которых он затем работал, пишет «Первый областной».

К настоящему времени молодой человек вернулся домой. Впереди суд, его обвиняют в самовольном оставлении части. Сам гражданин собирается написать заявление в военную прокуратуру на своих обидчиков.

Александр Т. служил в части в Монастырище-2. На связь он не выходил с 22 июня, а незадолго до пропажи подписал контракт.