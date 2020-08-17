Уфа, , 08:25 — REGNUM Предложения активистов о создании Координационного совета по вопросу Куштау поддержал глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экологическими активистами, которые выступают против промышленной разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией». Об этом 16 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, встреча главы региона с экоактивистами состоялась 16 августа. Хабиров пригласил лидеров этого движения на первое заседание этого Координационного совета, которое состоится 17 августа.

По его словам, у сторон накопилось множество вопросов, поэтому нужно всем остановиться и начать разговор. При этом руководство региона готово досконально разбираться в сложившейся ситуации.

Глава Башкирии также отметил, что на шихане не будут вестись разработки, пока не будет найдено решение, которое бы устроило всех, поэтому активистам необходимо вернуться по домам.

Хабиров подчеркнул, что вопрос по задержанным митингующим будет решаться в рамках закона. В итоге, на встрече была достигнута договоренность о прекращении митинга, после этого экоактивисты стали расходиться.

Глава Башкирии отметил, что «Башкирская содовая компания» уберет технику первой. Поэтому активистам необходимо дать рабочим спокойно выполнить свою работу. Кроме этого, большинство полицейских также уйдут. Часть стражей порядка останется для обеспечения безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около Куштау прошел экологический флешмоб, во время которого произошли столкновения между сотрудниками «Башкирской содовой компанией» и экоактивистами.

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