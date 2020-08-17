Кейптаун, , 08:22 — REGNUM 16 августа из Южно-Африканской Республики в Южную Корею вернулись 20 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР.

По их словам, 14 августа южнокорейцы вылетели на родину самолетом катарской авиакомпании Qatar Airways из аэропорта Кейптауна с пересадкой в Йоханнесбурге и Дохе (Катар).

Известно, что еще трое граждан Южной Кореи и гражданин ЮАР, являющийся членом семьи, прибудут в международный аэропорт Инчхон рейсом авиакомпании Emirates Airlines 18 августа.

В настоящее время в ЮАР подтверждено более 587 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 11,8 тыс. человек.