Найроби, , 08:20 — REGNUM За минувшие сутки в Кении зарегистрировали 271 случай заражения коронавирусом, в результате чего общее число выявленных случаев в стране достигло 30 120. Об этом передает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве для прессы.

По его словам, за последние 24 часа было протестировано 3746 образцов.

Министр здравоохранения добавил, что 686 пациентов выздоровели, в результате чего общее число выписанных пациентов достигло 16 656.

Он также отметил, что еще два пациента в Кении за сутки скончались от осложнений COVID-19, в связи с чем общее число случаев с летальным исходом в стране достигло 474.