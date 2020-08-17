Кале, Франция, , 08:15 — REGNUM Патрульный корабль национального военно-морского флота Франции спас 31 мигранта, в том числе четверо детей, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш на небольших лодках, чтобы добраться до побережья Великобритании, сообщает Le Figaro.

Известно, что один человек находился в состоянии легкого переохлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным МВД Франции, в 2019 году число лиц, получивших убежище, также выросло на 9,5%, а число иностранцев, которых выслали из страны, увеличилось на 19%.

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