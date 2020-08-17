Москва, , 08:14 — REGNUM В понедельник, 17 августа, в столице России ожидается переменная облачность и температура воздуха до +24 °C. Об этом 17 августа сообщает Гидрометцентр РФ.

Также указывается, что местами по области возможен небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 м-с, отдельные порывы — до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. столба, температура воздуха +22… +24 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в центре европейской территории России начнет улучшаться с 16 августа.