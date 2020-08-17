Ханты-Мансийск, 17 августа 2020, 08:08 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 74 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 22 положительных теста; Нижневартовск — 15; Ханты-Мансийск — 6.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 17 августа зарегистрировано 18 592 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 411 человек, 150 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 17 августа составляет 0,83.