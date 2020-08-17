Токио, , 08:09 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda проведёт официальную премьеру гибридной модели City RS на авторынке Малайзии осенью 2020 года. Об этом сообщается на сайте Drive.ru.

Спецпакет RS включает в себя оформление с декором под «черный глянец», которое смогут примерить на себя только топовые модели City.

Ожидается, что длина автомобиля будет равна 4553 мм, а колёсная база составит 2589 мм. Новинка будет оснащена гибридным агрегатом i-MMD на основе полуторалитрового атмосферного мотора. Этот движок сделает седан более экономичным. На каждую сотню пробега авто будет тратить всего 4,5 литра топлива.

Ранее компания Honda запатентовала в России компактный седан Honda City с турбированный агрегатом VTEC Turbo рабочим объёмом один литр и мощностью 122 л. с.

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