Хабаровск, , 08:14 — REGNUM В Хабаровском крае увеличилось количество трудоустроенных по квоте инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На 17 августа на предприятиях и в организациях края на рабочих местах, созданных или выделенных в счёт квоты, трудятся 2834 инвалида.

Размер квоты составляет 3% от среднесписочной численности работников. С начала года количество трудоустроенных граждан с инвалидностью увеличилось на 158 человек.

Инвалиды чаще всего трудоустраиваются в топливные, энергетические и телекоммуникационные компании, в банки, инженерами и электромонтёрами, операторами ЭВМ и менеджерами. Полностью выбрали квоту 1226 организаций края, частично — 235 предприятий.

Главным управлением с начала года оформлено и направлено на рассмотрение в мировые суды около 50 протоколов за нарушение законодательства в области занятости инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, принятие которого позволит индексировать страховую пенсию работающим инвалидам, разработали депутаты Госдумы РФ от ЛДПР.

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