Воронеж, , 08:00 — REGNUM Жаркая погода вернётся в Воронежскую область уже с 17 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометцентра.

В понедельник, 17 августа, в регионе прогнозируется 27−29° тепла, возможны кратковременные дожди. 18 августа на территории области ожидается до +28 градусов, ночью — до +15 градусов. К середине недели в регионе установится комфортная тёплая погода — температура днём составит +27…25 градусов тепла, и такая температура сохранится до конца рабочей недели.

Отметим, что вторая неделя августа в Воронежской области оказалась довольно прохладной. Синоптики предупредили, что сильной жары до конца лета в регионе уже не будет.