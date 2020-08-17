Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM Член Совета Федерации от Камчатского края Валерий Пономарёв в 2019 году увеличил свой официальный доход более чем на 400 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных, опубликованных на официальном сайте СФ РФ.

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Валерий Пономарёв за 2019 год задекларировал доход в сумме 2 767 501 796 рублей. Таким образом, его ежедневный доход составил 7,582 млн рублей. Годом ранее он показал официальный доход в сумме 2 345 809 756 рублей.

Супруга сенатора в 2019 году заработала почти 32 млн рублей.

В собственности у Пономарёва три квартиры — площадью 179, 150 и 175 квадратных метров, четыре машино-места и три нежилых помещения. Он является владельцем автомобилей Bentley Bentayga W 12, «Бентли-Арнаж R», ГАЗ 21 и «Феррари F430».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году сенатор от Камчатки Валерий Пономарев с доходом в 2,6 млрд рублей стал самым богатым членом Совета Федерации.