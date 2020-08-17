Кемерово, , 08:00 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 августа, за прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Междуреченск — 22, Кемерово — 20, Новокузнецк — 16, Киселёвск — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Белово — пять, Осинники — пять, Беловский МР — два, Березовский — два, Прокопьевск — один, Промышленновский МО — один, Таштагольский МР — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время выздоровели шесть пациентов.

Всего в Кузбассе выявлено 5215 случаев заражения коронавирусом, 3499 человек выписаны, 37 скончались.