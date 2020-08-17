Барнаул, , 07:37 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой, но количество тестов за последние сутки сократилось весьма значительно. Судя по данным оперативного штаба региона, если месяц назад на Алтае делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 16 августа провели всего 834 теста.

По состоянию на утро, 17 августа, из общего количества пациентов 2706 человек болны внебольничной пневмонией (+97 за выходные дни) и 3416 — ОРВИ (+24 за выходные дни). Тяжелобольных — 114 (+8 за выходные дни), подключены к аппаратам ИВЛ 34 человека (+7 за выходные дни).

За выходные новых летальных исходов среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 не произошло, но 15 августа было зарегистрировано сразу шесть смертельных случаев, а общее число жертв коронавируса составляет в Алтайском крае 275 человек.

За весь период в крае выздоровели 8943 человека. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 711 человек. Причём 88 из них добавились за последние сутки.

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