Хабаровск, , 07:22 — REGNUM Член Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных задекларировал за 2019 год доход в сумме 2,244 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных, опубликованных на официальном сайте СФ РФ.

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Официальный доход супруги сенатора составил 3,49 млн рублей. В собственности Безденежных жилой дом площадью 90 квадратных метров, на праве пользования — квартира в 111 квадратных метров. Также он владеет автомобилями TOYOTA LAND CRUISER 200 и ВАЗ 2121, прицепом Фермер 111 400.

Безденежных стал членом Совета Федерации от Законодательной думы Хабаровского края в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровская краевая дума, большинство в которой принадлежит ЛДПР, сначала делегировала в Совет Федерации депутата Дмитрия Приятнова (ЛДПР). Но сразу же разразился скандал — вскрылась судимость Приятнова за подделку документов. Ровно через неделю сенатор Приятнов написал заявление о сложении полномочий. ЦИК назначил проверку в избиркоме Хабаровского края.